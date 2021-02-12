Украинский институт национальной памяти подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, которым было отменено переименование ряда улиц в столице, в частности Московского проспекта.

Об этом сообщили в пресс-службе института.

Речь идет о решении ОАСК от 28 января 2021 года, которым было отменено переименование:

• улицы Баумана на Януша Корчака в Шевченковском районе;

• улицы Кутузова на Генерала Алмазова;

• улицы Суворова на Михаила Омеляновича-Павленко;

• переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцало (все три – в Печерском районе);

• проспекта Московский на Степана Бандеры в Оболонском и Подольском районах.

Ранее сообщалось, что городские власти Киева готовят апелляционную жалобу на это решение ОАСК. В Институте национальной памяти решили поддержать Киевский городской совет в суде и также подать апелляцию.

Пока решение ОАСК не вступило в законную силу: есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

“Речь идет не только о проспекте Степана Бандеры, а о целом ряде улиц, которые были переименованы в честь совершенно разных исторических фигур – от военных Армии УНР, таких как Алексей Алмазов и Михаил Омелянович-Павленко, до писателя-шестидесятника Евгения Гуцало и известного врача, педагога и гуманиста Януша Корчака, погибшего от рук нацистов. Все переименования без исключения попали под решение суда. Институт готовится подать апелляционную жалобу”, – подчеркнул глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович.

Он отметил, что то, как развивается ситуация с этими переименованиями в Киеве, заставляет провести параллели с судебными процессами вокруг переименования проспекта Маршала Жукова на проспект Петра Григоренко в Харькове.

“Мы уже имели решения судов первой инстанции, которые потом отменяют апелляционные суды”, – заявил Дробович.

В пресс-службе института напомнили, что 5 июня 2019 года Окружной админсуд Киева уже отменял решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Тогда в ответ на апелляцию, поданную Украинским институтом национальной памяти, Киевским городским советом и Всеукраинским объединением “Свобода”, Шестой апелляционный суд столицы оставил в силе решение Киевсовета о переименовании этих проспектов.