Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Украины несмотря на заявление министра охраны здоровья Максима Степанова не получил финансирование на научные исследования и изготовление тест-систем.

Об этом сообщил глава организации StateWatch Глеб Каневский на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Институт молекулярной биологии НАН подтвердил StateWatch, что может производить до 50 000 тестов в неделю, но не имеет на это денег.

“Единая сумма, которую получил Институт из бюджета, это 350 тыс. грн в марте после перераспределения внутренних ресурсов Академии наук для возмещения уже изготовленной Институтом за свой счет партии тест-систем в количестве 1000 образцов”, – говорится в сообщении.

В то же время, глава МОЗ Степанов 25 апреля во время брифинга заявил, что Министерство финансов в конце марта были выделены средства Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины “научного исследования и возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем”.