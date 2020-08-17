Сегодня, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе состоится футбольный матч между командами "Шахтера" (Донецк, Украина) и "Интера" (Италия). Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча.

Об этом сообщают #Буквы.

Лига Европы. 1/2 финала

17 августа. Стадион: “Эсприт Арена” (Дюссельдорф)

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша).

Отметим, это третья попытка “Шахтера” выйти в финал Лиги Европы. Одна из них закончилась триумфом (11 лет назад “горняки” выиграли кубок), другая — неудачей (в 2016 году “Шахтер” уступил “Севильи”).

Где смотреть прямую трансляцию матча “Интер” – “Шахтер”

В Украине увидеть прямую трансляцию матча можно будет на телеканале “Футбол 1”, а также онлайн-трансляцию через сервис OLL.tv.

Начало онлайн-трансляции матча “Шахтер” – “Базель” в 22:00 по киевскому времени.

За границей украинские болельщики смогут посмотреть матч на таких каналах:

Беларусь — “Беларусь 5”

Венгрии — Digi Sport 1

Германия — TeleClub Sport Live

Италия — Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport 251

Польша — Polsat Sport Premium

Румыния — Telekom Sport 1 Romania,В Digi Sport 1 Romania

Сербия — Arena Sport 1 Serbiа

Напомним, 11 августа донецкий “Шахтер” в 1/4 финала Лиги Европы одержал уверенную победу в матче со швейцарским “Базелем” и вышел в полуфинал.