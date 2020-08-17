Об этом сообщают #Буквы.
- Лига Европы. 1/2 финала
- 17 августа. Стадион: “Эсприт Арена” (Дюссельдорф)
Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша).
Отметим, это третья попытка “Шахтера” выйти в финал Лиги Европы. Одна из них закончилась триумфом (11 лет назад “горняки” выиграли кубок), другая — неудачей (в 2016 году “Шахтер” уступил “Севильи”).
Где смотреть прямую трансляцию матча “Интер” – “Шахтер”
В Украине увидеть прямую трансляцию матча можно будет на телеканале “Футбол 1”, а также онлайн-трансляцию через сервис OLL.tv.
Начало онлайн-трансляции матча “Шахтер” – “Базель” в 22:00 по киевскому времени.
За границей украинские болельщики смогут посмотреть матч на таких каналах:
- Беларусь — “Беларусь 5”
- Венгрии — Digi Sport 1
- Германия — TeleClub Sport Live
- Италия — Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport 251
- Польша — Polsat Sport Premium
- Румыния — Telekom Sport 1 Romania,В Digi Sport 1 Romania
- Сербия — Arena Sport 1 Serbiа
Напомним, 11 августа донецкий “Шахтер” в 1/4 финала Лиги Европы одержал уверенную победу в матче со швейцарским “Базелем” и вышел в полуфинал.