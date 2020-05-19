Возле поселка Пирогово на южной окраине Киева расположен необычный музей под открытым небом, в котором представлены сотни архитектурных экспонатов со всех уголков Украины.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, известный как Музей под открытым небом в Пирогово, существует уже более половины века.

Его общая площадь — 133,5 гектаров. На этой территории расположились архитектурные экспонаты народного строительства XVI—XX веков, собранные со всей Украины. Это и усадьбы, и сельские дома, и хозяйственные здания, и деревянные церкви с ветряками.

Всего на территории музея расположено 275 архитектурных объектов. Они размещены с документальной достоверностью и сгруппированы в соответствии с особенностям планирования поселений, присущими региону, из которого привезены.

В фондах музея хранится более 70 тысяч предметов быта, произведений народного искусства и орудий труда. Также музей владеет огромной коллекцией народной одежды, мебели, деревянной и глиняной посуды, мужской и женской одежды и народных музыкальных инструментов. Наиболее интересными из экспонатов были оборудованы интерьеры зданий.

В музее 9 постоянных экспозиций — “Среднее Приднепровье”, “Полтавщина и Слобожанщина”, “Полесье”, “Подолье”, “Юг Украины”, “Карпаты”, “Мельницы”, “Ярмарочное поле” и “Современное село”.

Музей работает с четверга по вторник с 10 до 17 часов. Вход на территорию музея платный: для взрослых стоимость билета составляет 50 гривен, для детей в возрасте от 7 до 10 лeт — 15 гривен, от 11 до 18 лет — 30 гривен. Дети в возрасте до 7 лет могут посетить музей бесплатно.

Добраться к музею можно таким транспортом: