Количество кибератак, связанных с коронавирусом, продолжает расти. Атаки с сайтов, выдающих себя за сервисы Netflix, выросли вдвое.

Об этом идет речь в новом отчете исследователей Check Point.

С января по март специалисты отмечали падение количества кибератак по всеми миру приблизительно на 17%. Однако с середины февраля, когда многие страны начали вводить карантинные меры в связи с пандемией COVID-19, количество атак резко возрасло.

“Мы наблюдаем рост числа кибератак, связанных с коронавирусом, и только за последние 2 недели их число резко возросло с нескольких сотен в день до более чем 5000 к 28 марта. В среднем ежедневно совершалось более 2600 атак”, — отметили исследователи.

84% кибератак были связаны с фишинговыми сайтами. Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Мошенники создают поддельные страницы и различными психологическими приемами побуждают пользователя ввести информацию, которую он использует для доступа к определенному сайту. Эту информацию злоумышленники после используют для того, чтобы получить доступ к аккаунтам и банковским счетам пользователя.

За последние две недели было зарегистрировано более 30 тысяч новых сайтов, связанных с коронавирусом. Из которых 0,4% (131) были вредоносными и 9% (2777) были подозрительными. Потому исследователи призывают пользователей быть бдительными:

при посещении сайтов с упоминанием в домене слов “corona” или “covid”;

при скачивании файлов, названия которых включают слово “сorona” или связанные с вирусом слова;

при получении файлов, полученных по электронной почте, если в письме упоминается коронавирус.

Например, из-за того, что в связи с пандемией COVID-19 значительно возросло количество подписчиков Netflix, мошенники начали чаще совершать атаки с сайтов, выдающих себя за этот стриминговый сервис.

“Большинство из этих сайтов были зарегистрированы в последние месяцы, включая домены, которые используют официальное название вируса, данное Всемирной организацией здравоохранения (netflixcovid19s.com). Некоторые из этих веб-сайтов предлагают варианты оплаты, пытаясь обманным путем получить данные пользователя и способы их оплаты”, — объяснили специалисты.

Эксперты Check Point дали читателям несколько рекомендаций, которые помогут не стать жертвой “коронавирусных” кибератак, а именно:

— обращайте внимание на орфографические ошибки в названиях сайтов и в почтовых рассылках;

— будьте осторожны с файлами, полученными по электронной почте от неизвестных отправителей, особенно если при их открытии вас просят осуществить нетипичное действие;

— убедитесь, что вы заказываете товары из официального магазина;

— остерегайтесь “специальных предложений”, например “эксклюзивных лекарств от коронавируса”;

— убедитесь, что вы используете разные пароли для каждого приложения и каждой учетной записи.