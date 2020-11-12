Национальный медицинский университет им. Богомольца отозвал врачей-интернов, которые помогали в борьбе с коронавирусом, из больниц для работы в Call-центре консультативной помощи.

Об этом свидетельствует указ проректора по научно-педагогической и учебной работы Олега Власенко, который опубликован на сайте университета.

Согласно документу, деканы медицинских факультетов №№ 1-4, стоматологического и медико-психологического факультета должны обеспечить явку старших лаборантов кафедр факультетов (их ФИО указаны в приложении к указу) для “обучения алгоритму действий в современном телефонном формате”.

Как уточнили собеседники #Букв, интернов, которые помогали в больницах с больными COVID-19, перебросили волонтерами на Call-центр МОЗ.

Они работают по девять часов в сутки.