Об этом свидетельствует указ проректора по научно-педагогической и учебной работы Олега Власенко, который опубликован на сайте университета.
Согласно документу, деканы медицинских факультетов №№ 1-4, стоматологического и медико-психологического факультета должны обеспечить явку старших лаборантов кафедр факультетов (их ФИО указаны в приложении к указу) для “обучения алгоритму действий в современном телефонном формате”.
Как уточнили собеседники #Букв, интернов, которые помогали в больницах с больными COVID-19, перебросили волонтерами на Call-центр МОЗ.
Они работают по девять часов в сутки.
- В октябре сообщалось, что студентов пятых и шестых курсов медицинских университетов и врачей-интернов привлекут к работе с больными коронавирусом. Однако их работу будут контролировать опытные врачи.