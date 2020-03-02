Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
Ранее сообщалось, что бывшего командира батальона “Айдар” и народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
Как отметил министр, решение о пересмотре запроса РФ Интерполом было принято после обращения Национального центрального бюро Интерпола в Украине.
“Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержание С.Мельничук для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации. Дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины С.Мельничук смог вернуться домой”, – сообщил Аваков.
Кроме этого Аваков заявил, что Россия злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования в других странах украинцев.
“Очередную такую провокацию совершено правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины С.Мельничук, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года у Ростовской области РФ”, – сообщил глава МВД Украины.
Также Аваков отметил, что обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ.
- В 2015 году сообщалось, что в Российской Федерации намерены привлечь к уголовной ответственности 30 граждан Украины, в том числе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшего министра обороны Валерия Гелетея, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, экс-председателя Службы безопасности Валентина Наливайченко, командира дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Вооруженных сил Украины Маломен, экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, командиров украинских националистических батальонов “Айдар”, “Донбасс”, “Днепр” Сергея Мельничука, Семена Семенченко, Юрия Березу и других за “геноцид” на Донбассе.