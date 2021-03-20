По оценкам Bank of America, каждый $1 млрд, поступающий в биткоины, потребляет столько же энергии, сколько 1,2 млн автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Инвестиции Tesla в криптовалюту эквивалентны выбросам 1,8 млн автомобилей с ДВС.

Об этом сообщают издания Business Insider и Yahoo Finance UK.

Накануне Wby Bank of America опубликовал исследование об экологическом, социальном и другом влиянии биткоина.

По оценкам экспертов, сегодня потребление энергии сети криптовалюты можно сравнить с потреблением больших корпораций вроде American Airlines, которая обслуживает более 200 млн пассажиров в год.

Также потребление сети можно сравнить с небольшой страной вроде Греции. Еще в 2019 году годовое потребление биткоина сравнивали со Швейцарией, которая втрое меньше по площади.

Углеродный след биткоина непосредственно связан с ценой. По мере роста цены растут и связанные с этим выбросы, поскольку в сеть вовлекается все больше “майнеров”. А в этом году криптовалюта установила рекорд по стоимости — более 58 тысяч долларов — который держится до сегодняшнего дня.

Согласно оценкам отчета Bank of America, каждый 1 млрд долларов, поступающий в биткоин, потребляет столько же энергии, сколько 1,2 миллиона автомобилей.

“Одна покупка биткоинив по цене около 50 тысяч долларов имеет углеродный след в 270 тонн, что эквивалентно [изготовлению] 60 автомобилей с ДВС”, — говорится отчете.

Корреспондент Yahoo Finance UK Оскар Уильямс-Грут обратил внимание на то, что в биткоин среди других инвестировала компания-производитель электрокаров Tesla, которая позиционирует себя как экологический новатор.

В прошлом месяце Tesla объявила об инвестициях в биткоин на сумму 1,5 миллиарда долларов. По оценкам Bank of America, углеродный след этой инвестиции будет эквивалентен 1,8 млн автомобилей.