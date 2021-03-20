Об этом сообщают издания Business Insider и Yahoo Finance UK.
Накануне Wby Bank of America опубликовал исследование об экологическом, социальном и другом влиянии биткоина.
По оценкам экспертов, сегодня потребление энергии сети криптовалюты можно сравнить с потреблением больших корпораций вроде American Airlines, которая обслуживает более 200 млн пассажиров в год.
Также потребление сети можно сравнить с небольшой страной вроде Греции. Еще в 2019 году годовое потребление биткоина сравнивали со Швейцарией, которая втрое меньше по площади.
Углеродный след биткоина непосредственно связан с ценой. По мере роста цены растут и связанные с этим выбросы, поскольку в сеть вовлекается все больше “майнеров”. А в этом году криптовалюта установила рекорд по стоимости — более 58 тысяч долларов — который держится до сегодняшнего дня.
Согласно оценкам отчета Bank of America, каждый 1 млрд долларов, поступающий в биткоин, потребляет столько же энергии, сколько 1,2 миллиона автомобилей.
“Одна покупка биткоинив по цене около 50 тысяч долларов имеет углеродный след в 270 тонн, что эквивалентно [изготовлению] 60 автомобилей с ДВС”, — говорится отчете.
Корреспондент Yahoo Finance UK Оскар Уильямс-Грут обратил внимание на то, что в биткоин среди других инвестировала компания-производитель электрокаров Tesla, которая позиционирует себя как экологический новатор.
В прошлом месяце Tesla объявила об инвестициях в биткоин на сумму 1,5 миллиарда долларов. По оценкам Bank of America, углеродный след этой инвестиции будет эквивалентен 1,8 млн автомобилей.
- Примечательно, что еще в декабре 2020 года глава Tesla Маск заявлял: “Bitсoin почти такое же дерьмо, как и фиатые деньги”.
- К тому же в 2020 году Tesla продала углеродных кредитов на сумму около 1,58 миллиарда долларов, что почти в точности равно стоимости купленных биткоинов.
- В феврале стоимость биткоина выросла после того, как Tesla купила криптовалюты на 1,5 млрд долларов.