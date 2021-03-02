Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроекты, предусматривающие предоставление налоговых льгот иностранным инвесторам со значительными инвестициями.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3761 проголосовали 246 нардепов. А за документ № 3762 – 256 народных избранников.

Оба законопроекта инициировал президент Владимир Зеленский.

Целью документов является “стимулирование привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности Украины, а также рост конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов”.

Первым законопроектом № 3761 предлагается:

• до 1 января 2035 года освободить от налогообложения НДС операции по ввозу инвестором в режиме импорта оборудования для реализации инвестиционного проекта;

• освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятия-инвесторов со значительными инвестициями в течение 5 последовательных лет с даты, определенной ими в заявлении;

• предоставить право органам местного самоуправления до 1 января 2035 года устанавливать для инвесторов ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в размере меньшем, чем размер земельного налога, установленного решением соответствующего органа местного самоуправления для определенной категории земель.

Как пояснил, представляя законопроект, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Данил Гетманцев, “речь идет не о предоставлении льгот на 15 лет, а о льготах, которые могут быть предоставлены в течение 15 лет – срока действия соответствующего инвестиционного договора”.

“Все льготы вместе – до 30% от суммы инвестиции. В этом и логика законопроекта: большая инвестиция от 20 млн евро влечет за собой льготу, которую дает государство”, – уточнил он.

Вторым законопроектом № 3762 предлагается до 1 января 2035 года освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование, что ввозиться на таможенную территорию Украины инвестором исключительно для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Речь идет о новом оборудовании, а также изготовленном не ранее чем за 3 года до даты его ввоза на таможенную территорию нашей страны.