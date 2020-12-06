Об этом сообщает пресс-служба группы DCH, партнера компании Skyrizon – одного из китайских акционеров “Мотор Сичи”.

Причиной иска стали действия украинской власти, в которых инвесторы увидели экспроприацию их инвестиций в это предприятия.

Китайские инвесторы приобрели акции “Мотор Сичи” еще в 2016 году, а также инвестировали более $100 млн в производство. Но фактическое руководство предприятием сегодня по-прежнему осуществляет экс-собственник “Мотор Сичи”, “почетный президент” предприятия Вячеслав Богуслаев.

Китайские инвесторы до сих пор не имеют возможности реализовать свои права, так как акции предприятия арестованы по инициативе СБУ и ГПУ, а Антимонопольный комитет систематически отказывается рассматривать заявки на концентрацию.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы “Мотор Сичи” направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute) с требованием возместить ущерб в размере $3,5 млрд.

Владелец и президент DCH Александр Ярославский отметил, что китайские инвесторы, и в их числе компания Skyrizon Aircraft Holdings, не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле.

“Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности”, – отметил Ярославский.

Он также подчеркнул, что “Мотор Січ” – одно из крупнейших предприятий Украины – сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска.

Ранее состоялось одно заседание межведомственной рабочей группы с участием Министерства юстиции Украины. Доарбитражного урегулирования инвестиционного спора не произошло.