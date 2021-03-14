Один из инвесторов автопроизводителя Tesla подал в суд на главу компании Илона Маска из-за его "беспорядочных" твитов, которые нанесли "значительный ущерб".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

Иск был подан в суд штата Делавэр. Помимо Маска, ответчиком по иску выступает совет директоров компании Tesla.

Истец – инвестор Tesla Чейз Гэррити – настаивает, что своими твитами Маск нарушает условия соглашения, заключенного в 2018 году с Комиссией по ценным бумагам США (SEC). Согласно этому соглашению, Маск должен предварительно согласовывать свои действия в соцсетях.

По мнению истца, “беспорядочные” твиты Маска и неспособность совета директоров Tesla обеспечить соблюдение им условий соглашения с SEC привели к тому, что акционеры понесли убытки в миллиарды долларов.

В иске приводятся несколько постов Маска в Twitter.

Например, 1 мая 2020 года предприниматель написал, что цена акций Tesla “слишком высокая”. Тогда это привело к падению рыночной стоимости Tesla более чем на $13 млрд.

Истец подчеркивает, что действия Маска и бездействие совета директоров нанесли “существенный финансовый ущерб”, который должен быть возмещен.

Как известно, в 2018 году Илон Маск написал в Twitter, что он якобы планирует сделать Tesla частной и выкупит все акции по 420 долларов. Это сообщение стало поводом заподозрить предпринимателя в мошенничестве с целью повлиять на курс акций.

Комиссия по ценным бумагам США пришла к заключению, что слова о планах выкупа акций были безосновательными, а Маск ввел инвесторов в заблуждение. Предприниматель смог договориться с регулятором, согласившись оставить пост председателя совета директоров компании.

В рамках урегулирования Маск и компания Tesla выплатили по $20 млн штрафа.

Впоследствии Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки достигла нового соглашения с Илоном Маском по поводу его публичных заявлений в Twitter. Соглашение предусматривает, что Маск должен “получать предварительное одобрение любого опытного юриста по ценным бумагам”, нанятого Tesla, перед тем, как опубликовать в Twitter или другой социальной сети что-либо, касающееся финансовых показателей компании.