Об этом сказано в аналитическом отчете для инвесторов, сообщает “Европейская правда”.
Утверждается, что после замены правительства в Украине вырос риск для беспрепятственного сотрудничества с МВФ.
“Мы не видим возможности для нового кабинета сделать что-то лучше, чем предыдущий, Украина попадет в серьезный политический кризис уже в этом году”, – сказано в отчете.
Также в компании считают, что ключевым последствием перестановок в правительстве является риск политики популизма вместо структурных реформ, а также возврат контроля олигархов над принятием политических решений.
При этом в Concordе Capital не исключают возможности скорой сделки Украины с МВФ.
“Если основным требованием фонда останется принятие закона, препятствующего денационализации “Приватбанка”, шанс на сделку будет”, – сказано в отчете.