Компания Concordе Capital советует избегать вложений в государственные облигации Украины до того момента, пока не поступит позитивное сообщение от Международного валютного фонда.

Об этом сказано в аналитическом отчете для инвесторов, сообщает “Европейская правда”.

Утверждается, что после замены правительства в Украине вырос риск для беспрепятственного сотрудничества с МВФ.

“Мы не видим возможности для нового кабинета сделать что-то лучше, чем предыдущий, Украина попадет в серьезный политический кризис уже в этом году”, – сказано в отчете.

Также в компании считают, что ключевым последствием перестановок в правительстве является риск политики популизма вместо структурных реформ, а также возврат контроля олигархов над принятием политических решений.

“Мы рекомендуем инвесторам избегать государственного долга Украины, хотя бы до тех пор, пока не поступит четкое и однозначно позитивное сообщение от МВФ об Украине”, – говорится в отчете компании.

При этом в Concordе Capital не исключают возможности скорой сделки Украины с МВФ.

“Если основным требованием фонда останется принятие закона, препятствующего денационализации “Приватбанка”, шанс на сделку будет”, – сказано в отчете.