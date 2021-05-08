Цими вихідними генеральний директор Tesla Ілон Маск візьме участь в шоу Saturday Night Live ("Суботнім вечором в прямому ефірі") на каналі NBC.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що інвестори з Волл-стріт вже роблять ставку на те, що Маск скористається можливістю пограти в невелику інвестиційну гру.

Криптовалюта Dogecoin, одна з улюблених для Маска, зросла в очікуванні виходу SNL. А акції Tesla, які впали після досягнення рекордних максимумів в січні, в п’ятницю виросли на 1,5%.

У п’ятницю Dogecoin торгувався на позначці 65 центів, що трохи нижче свого історичного максимуму в 69 центів. Цифрова валюта, яка зародилася як жарт, з січня зросла більш ніж на 12000%, чому в чималому ступені сприяли твіти Маска. Всього кілька слів Маска в Twitter, де у нього більше 53 мільйонів підписників, викликали 100% -ний стрибок криптовалюти.

Крім того, в проморолику шоу Ілон Маск заявив: “Я непередбачуваний, і я не знаю, як повинен себе тут вести”.

Шоу повинно вийти в ефір уже сьогодні, 8 травня. Музичним гостем передачі стане відома американська співачка Майлі Сайрус.

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ДОВІДКА. Saturday Night Live – вечірня музично-гумористична передача, що виходить в ефірі NBC з 1975 року.