Об этом сообщили на странице прокуратуры Киева в Facebook.
В августе-сентябре 2018 он, используя свое служебное положение, загрузил вредоносные программы на ноутбуки, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и Дата-центра судебной администрации.
“В дальнейшем он маскировал это программное обеспечение и его автоматический запуск вместе с операционной системой”, — говорится в сообщении.
Инженеру выдвинули обвинения в незаконной покупке и использовании специальных технических средств негласного получения информации и распространения вредоносного ПО.
Санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Дело передали в суд.
- В сентябре директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания.