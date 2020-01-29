Инженер отделения ГП "Информационные судебные системы" три месяца тайно записывал аудио в помещениях Государственной судебной администрации Украины.

Об этом сообщили на странице прокуратуры Киева в Facebook.

В августе-сентябре 2018 он, используя свое служебное положение, загрузил вредоносные программы на ноутбуки, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и Дата-центра судебной администрации.

“В дальнейшем он маскировал это программное обеспечение и его автоматический запуск вместе с операционной системой”, — говорится в сообщении.

Инженеру выдвинули обвинения в незаконной покупке и использовании специальных технических средств негласного получения информации и распространения вредоносного ПО.

Санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Дело передали в суд.