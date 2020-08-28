Инженеры компании Google не могут до конца объяснить, какие существуют настройки конфиденциальности поисковика, а также – каким образом может осуществляться слежка за пользователями через геопозицию.

Об этом сообщает АР.

Как известно, в 2018 году в АР вышло расследование, свидетельствующее о том, что Google вел слежку за пользователями, которые не давали на это согласия, после этого были опубликованы документы, подтверждающие факт мошенничества со стороны компании.

Теперь издание получило в свое распоряжение внутреннюю переписку инженеров Google. Ее суть в том, что сотрудники Google не до конца разбираются в настройках конфиденциальности поисковой системы и не могут пояснить – насколько возможна слежка за пользователями.

В переписке инженеры Google обеспокоены тем, как корпорация отслеживала передвижения пользователей, когда расследование Associated Press (за 2018 год) показало способы слежки за людьми. В опубликованной переписке скрыто адреса, с которых писали инженеры, а также скрыли письма, в которых инженеры указали на то, что Google действительно тайно собирал информацию о пользователях.

После нашумевшего расследования инженеры начали жаловаться на интерфейс сервисов Google. Они писали, что он устроен так, как будто специально запутывает пользователей в настройках конфиденциальности.

“Я согласен… Отключение местоположения должно означать отключенное местоположение; без исключения для тех или иных случаев”, – пишет сотрудник Google.

Они указывали, что в Google плохо объясняют пользователям условия сбора персональных данных и даже сбивают их с толку.

Это подтвердил истец, генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.

“Даже высокопоставленные сотрудники Google не понимают, в каких случаях компания собирает данные о местоположении”, – отметил он.