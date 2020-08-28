Об этом сообщает АР.
Как известно, в 2018 году в АР вышло расследование, свидетельствующее о том, что Google вел слежку за пользователями, которые не давали на это согласия, после этого были опубликованы документы, подтверждающие факт мошенничества со стороны компании.
Теперь издание получило в свое распоряжение внутреннюю переписку инженеров Google. Ее суть в том, что сотрудники Google не до конца разбираются в настройках конфиденциальности поисковой системы и не могут пояснить – насколько возможна слежка за пользователями.
В переписке инженеры Google обеспокоены тем, как корпорация отслеживала передвижения пользователей, когда расследование Associated Press (за 2018 год) показало способы слежки за людьми. В опубликованной переписке скрыто адреса, с которых писали инженеры, а также скрыли письма, в которых инженеры указали на то, что Google действительно тайно собирал информацию о пользователях.
После нашумевшего расследования инженеры начали жаловаться на интерфейс сервисов Google. Они писали, что он устроен так, как будто специально запутывает пользователей в настройках конфиденциальности.
“Я согласен… Отключение местоположения должно означать отключенное местоположение; без исключения для тех или иных случаев”, – пишет сотрудник Google.
Они указывали, что в Google плохо объясняют пользователям условия сбора персональных данных и даже сбивают их с толку.
Это подтвердил истец, генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.
“Даже высокопоставленные сотрудники Google не понимают, в каких случаях компания собирает данные о местоположении”, – отметил он.
- Ранее в СМИ появилась информация, что компания Google получает информацию о перемещениях пользователей, даже если те отключили на своих смартфонах функцию Location History, которая позволяет создавать карту перемещений гаджета, а заодно и его владельца.
- В августе 2018 года в США житель Сан-Диего (штат Калифорния) Наполеон Патаксил подал иск против компании Google в связи с незаконным сбором ею информации о передвижениях пользователей.