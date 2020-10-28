Команда исследователей из Массачусетского технологического института разработала маску многоразового использования с нагретой медной сеткой, которая - как они считают - способна инактивировать коронавирус.

Об этом сообщается на сайте института.

Исследователи разрабатывают маски с нагретой медной сеткой – когда человек в маске вдыхает и выдыхает, воздух многократно проходит через сетку, и любые вирусные частицы в воздухе замедляются и инактивируются сеткой и высокими температурами.

По словам исследователей, такая маска может облегчить работу медиков, а также пригодится людям в тех случаях, когда сложно соблюдать социальную дистанцию – например, в переполненном автобусе.

“Это совершенно новая концепция маски, поскольку она, в первую очередь, не блокирует вирус. На самом деле она позволяет вирусу проходить через маску, но замедляет и инактивирует его”, – говорит Майкл Страно, профессор химической инженерии Массачусетского технологического института.

По его словам, маски, которые мы носим сейчас, предназначены для улавливания некоторых вирусов и защищают нас, но они не предполагают инактивацию вируса и стерилизации воздуха.

Ученые уже начали создавать прототипы и надеются вскоре приступить к испытаниям.