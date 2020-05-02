Об этом сообщили на сайте NASA.
Аппарат нового типа 30 апреля одобрили в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
Аппарат ИВЛ нового типа называется VITAL (Ventilator Intervention Technology).
Аппарат создали, в первую очередь, для того, чтобы минимизировать недостаток ИВЛ в США.
VITAL уже прошел клинические испытания. Исследователи отметили, что аппарат VITAL собирается легче традиционных моделей, а обслуживается проще.
“Предназначенное для работы в течение трех или четырех месяцев, новое устройство не заменит существующие больничные аппараты ИВЛ, которые могут работать в течение многих лет и предназначены для решения более широкого круга медицинских вопросов”, – отметили в NASA.
Аппарат проходил испытание 21 апреля в Медицинской школе Икан (Нью-Йорк, США). Срок пригодности такого аппарата – 3 -4 месяца, он не может заменить современные аппараты ИВЛ, у которых более широкий спектр функций и более длительный срок эксплуатации.
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