Инженеры лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработали новую модель аппарата искусственной вентиляции легких, необходимую для больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Аппарат нового типа 30 апреля одобрили в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Аппарат ИВЛ нового типа называется VITAL (Ventilator Intervention Technology).

Аппарат создали, в первую очередь, для того, чтобы минимизировать недостаток ИВЛ в США.

VITAL уже прошел клинические испытания. Исследователи отметили, что аппарат VITAL собирается легче традиционных моделей, а обслуживается проще.

“Предназначенное для работы в течение трех или четырех месяцев, новое устройство не заменит существующие больничные аппараты ИВЛ, которые могут работать в течение многих лет и предназначены для решения более широкого круга медицинских вопросов”, – отметили в NASA.

Аппарат проходил испытание 21 апреля в Медицинской школе Икан (Нью-Йорк, США). Срок пригодности такого аппарата – 3 -4 месяца, он не может заменить современные аппараты ИВЛ, у которых более широкий спектр функций и более длительный срок эксплуатации.