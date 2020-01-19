В 2019 году украинцы через Интернет чаще всего хотели приобрести iPhone 11, детские автокресла, электросамокаты и билеты.

Об этом сообщается в отчете Google Trends.

ТОП-10 того, что украинцы искали в Интернете, чтобы приобрести:

iPhone 11 Автокресло МАУ – билет “Укрзализниця” – билет Бустер IQOS Вентилятор Украина-Португалия – билеты Электросамокат Мини-кондиционер

Вторым в списке запросов идет “автокресло”. Это может быть связано с тем, что в ноябре 2019 года вступил в силу Закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей” предусматривает, что водителям запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или тех, кому меньше 12 лет без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

Пик запросов как раз и пришелся на конец ноября.

Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.