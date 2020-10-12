Компания Apple действительно умеет удивлять инновациями. Смартфон iPhone 12 Pro Max, который планируется к выпуску в 2020 году, не станет исключением. Новинка ворвется в ТОП желаний геймеров и блогеров.

iPhone 12 Pro Max – возможности нового смартфона от Apple

Компания Apple действительно умеет удивлять инновациями. Смартфон iPhone 12 Pro Max, который планируется к выпуску в 2020 году, не станет исключением. Новинка ворвется в ТОП желаний геймеров и блогеров.

Несмотря на улучшенные аппаратные показатели, телефон станет тоньше и составит 7,4 мм. Корпус потеряет закругленные углы и получит заостренные, что визуально сделает его еще более тонким. Рамки и челка под фронталку также уменьшатся, создавая больше полезного пространства для дисплея.

Экран. По сравнению с предшественником, дисплей Айфона 12 Про Макс увеличится до 6,7 дюймов. Это на 0,2 дюйма больше предыдущей модели. Частота обновления экрана регулируется и достигает максимального показателя 120 Гц. Это отличный вариант для игроманов. Технология создания – привычная OLED.

Процессор. Разработчики установят на модель сверхмощный новый чипсет A14 Bionic, построенный по 5-нанометровому техпроцессу. Количество ядер – 6, машинное обучение происходит в 2 раза быстрее. Графический ускоритель повысил показатель скорости на 30%, а потребление энергии снизилось на 40%.

Память. Смартфон получит скоростную память последнего поколения GDDR6. ОЗУ – 6 Гб, встроенная имеет несколько конфигураций: 128, 256, 512 Гб и 1 Тб. Цены Айфона 12 Про Макс зависят от того, какой объем внутреннего хранилища вы выберите.

Аккумулятор. Благодаря энергоэффективности экрана и процессора, у производителя отпала необходимость в сверхмощной батарее. Тем не менее, флагман оснастят аккумулятором на 4000 мАч и он прекрасно справится с активным режимом работы без подзарядки в течение дня. Функции быстрой и беспроводной зарядки останутся.

Кроме традиционных темных оттенков, бренд добавит в палитру цветов темно-синий, который ранее не использовался.

Айфон 12 Про Макс – новый объектив в блоке основной камеры

Главная камера будет расположена на задней панели в привычном месте и дополнена новым объективом 3D LiDAR. Он отвечает за максимально точное определение расстояния до объекта и позволяет снимать портреты ошеломляющего качества.

Кроме него, блок оснастят телефото на 16 Гб, широкоугольным на 64 Мп и ультраширокоугольным сенсором на 16 Гб с улучшенной на 35% светочувствительностью и углом обзора 120 градусов.