Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Иракский премьер осудил ракетные удары по американскому посольству в Багдаде.

“Опять повторяется агрессия против иностранной дипломатической миссии, когда несколько ракет “Катюша” попали в кампус американского посольства. Это безответственный акт, совершенный отдельными индивидами. Нападение на американское посольство может привести к серьезным последствиям”, – заявил он.

По его словам, он распорядился “провести расследование, найти причастных к атаке и отдать их под суд”.

В воскресенье по меньшей мере пять ракет было выпущено по “зеленой зоне” Багдада – хорошо укрепленному району в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические представительства. Одна из ракет попала в здание на территории посольства США. О пострадавших не сообщается.

За последний месяц американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам. Серия атак началась после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Позже стало известно, что приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день после гибели военного, 4 января, в «зеленой зоне» взорвались два снаряда, а 21 января еще несколько снарядов упали близ дипмиссии США.