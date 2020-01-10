Иран бульдозером вывез все обломки самолета МАУ: фото

На этот факт обратил внимание у себя в Twitter основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

“Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным”, – выразил он обеспокоенность.

Корреспондент CBS News Элизабет Палмер в Twitter сообщила, что места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор.

Она отметила, что территория не охраняется стражами, нет ограничительной ленты.

“Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, практически все части самолета изъяли еще вчера”, – написала она.

Вывоз обломков и тел жертв началось в день катастрофы, пишет CBS News.

Место катастрофы было большим, и съемочная группа смогла осмотреть только одну его часть, но, после того как они посетили место происшествия, свидетель сказал им, что большие куски фюзеляжа и носа самолета были изъяты. Иран не сказал, куда их увезли.

“В четверг приехали грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков”, – говорят свидетели.

Украинские следователи не посещали этого участка, по состоянию на полдень в пятницу, говорится в материале.

Фото: ISNA

Фото: АР

Фото: Alimadadi

Также Палмер добавила, что на месте происшествия нет следователей, а местные мусорщики разбирают брошенные обломки.

В свою очередь политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке обнародовал фото того, как иранцы зачищают территорию катастрофы, и провел параллель с крушением МН17 на Донбассе и последующими действиями российских террористов.

“Иранцы снесли бульдозером место крушения рейса PS752!!! “Ихтамнет” тоже сделали бы это”, – отметил он.

В комментариях под постом Репке напомнили, что также бульдозером зачищали территорию катастрофы в Смоленске.

Эксперты отмечают, что бульдозерами уничтожаются шансы на проведение детального расследования трагедии.