Иран до сих пор официально не ответил на ноту Украину об урегулировании всех вопросов по делу сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Нота была направлена спустя три дня после сбития самолета - 11 января.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил “Радио.Свобода”.

“Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена ​​в Иран еще 11 января. Это озвучивал и Президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности”, – сказал Енин.

Также он заявил, что “хорошим жестом” была бы передача Ираном Украине “черных ящиков”. Кроме этого Енин отметил, что Украина не будет задерживать процесс переговоров с иранской стороной.

“Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту, Президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговорах от Украины не будет”, – заявил замминистра.

Украина требует от Ирана, чтобы техническое и уголовное расследование соответствовало базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.