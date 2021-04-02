Об этом сообщает международное агентство Reuters.
По данным источников агентства, представители Тегерана и Вашингтона поедут в Вену на следующей неделе в рамках усилий по возрождению ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми государствами. При этом прямых переговоров они проводить не будут.
Несмотря на то, что Тегеран категорически отказался от очных переговоров, присутствие Ирана и США в австрийской столице будет означать шаг вперед в усилиях по приведению всех сторон в соответствии с договоренностями.
Стороны запланировали урегулировать спорные моменты в течение двух месяцев.
Бывший президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году и ввел санкции против Ирана, что побудило Тегеран нарушить некоторые ядерные ограничения договора. Его преемник Джо Байден хочет возродить соглашение, но Вашингтон и Тегеран не могут решить, кто должен сделать первый шаг.
“Иран и США будут в одном городе, но не в одной комнате”, – заявил европейский дипломатический источник.
Западный дипломат сказал, что будет применен подход челночной дипломатии.
Во время переговоров стороны должны обсудить список санкций, которые США могут отменить, и ядерных обязательств, которые должен выполнить Иран.
“Цель: быстро завершить отмену санкций и ядерные меры для отмены этих санкций … Никакой встречи Иран – США. Это лишнее”, – заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Иранский чиновник заявил, что представитель Ирана Роб Мелли и советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан будут в Вене. Однако иранская сторона настаивает на том, что прямых или косвенных встреч между иранскими и американскими чиновниками не будет.
Стороны планируют договориться об отмене американских экономических санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы затруднить разработку ядерного оружия.
- Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал лидеров РФ, Китая, Германии и Франции заключить новое соглашение по урегулированию ядерной программы Ирана.
- Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что государство готово вернуться к соблюдению всех пунктов ядерной сделки 2015 года при условии снятия международных санкций.
- Трамп заявлял, что Иран согласится на ядерное соглашение в случае его переизбрания.