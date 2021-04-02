Представители США и Ирана на следующей неделе проведут переговоры через посредников в Вене.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

По данным источников агентства, представители Тегерана и Вашингтона поедут в Вену на следующей неделе в рамках усилий по возрождению ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми государствами. При этом прямых переговоров они проводить не будут.

Несмотря на то, что Тегеран категорически отказался от очных переговоров, присутствие Ирана и США в австрийской столице будет означать шаг вперед в усилиях по приведению всех сторон в соответствии с договоренностями.

Стороны запланировали урегулировать спорные моменты в течение двух месяцев.

Бывший президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году и ввел санкции против Ирана, что побудило Тегеран нарушить некоторые ядерные ограничения договора. Его преемник Джо Байден хочет возродить соглашение, но Вашингтон и Тегеран не могут решить, кто должен сделать первый шаг.

“Иран и США будут в одном городе, но не в одной комнате”, – заявил европейский дипломатический источник.

Западный дипломат сказал, что будет применен подход челночной дипломатии.

Во время переговоров стороны должны обсудить список санкций, которые США могут отменить, и ядерных обязательств, которые должен выполнить Иран.

“Цель: быстро завершить отмену санкций и ядерные меры для отмены этих санкций … Никакой встречи Иран – США. Это лишнее”, – заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Иранский чиновник заявил, что представитель Ирана Роб Мелли и советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан будут в Вене. Однако иранская сторона настаивает на том, что прямых или косвенных встреч между иранскими и американскими чиновниками не будет.

Стороны планируют договориться об отмене американских экономических санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы затруднить разработку ядерного оружия.