Об этом сообщает агенство Reuters.

По информации иранских средств массовой информации, власти Ирана намерены назвать причину крушения украинского самолета в Тегеране в субботу, 11 января.

Сообщается, что это объявление будет сделано после заседания иранской комиссии по авиационным происшествиям.

10 января в Иране заявляли, что намерены вскрыть черные ящики украинского самолета Boeing-737. Информация с бортовых самописцев, по словам главы Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, покажет истинную причину катастрофы самолета МАУ под Тегераном. По информации министра иностранных дел Вадима Пристайко Иран уже предоставил Украине доступ к бортовым самописцам, однако все еще неизвестно, где они будут исследоваться.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.

Стоит отметить, что Иран отрицает версию о крушении самолета из-за ракеты.