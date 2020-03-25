В Иране ограничивают передвижение между городами из-за риска второй волны коронавируса.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

Официальный представитель иранского правительства Али Рабиэй сообщил в среду, что в Иране может возникнуть вторая волна заболеваний коронавирусной инфекцией.

“К сожалению, некоторые иранцы проигнорировали совет представителей министерства здравоохранения и путешествовали во время (иранских) новогодних праздников. Это может вызвать вторую волну коронавируса”, – сказал Рабиэй.

Он сказал, что из-за такого риска запрещается передвижение между городами.

“Все новые поездки между городами запрещены, нарушители будут наказаны”, – добавил он.

За прошедшие сутки во Франции зарегистрировано рекордное число – 240 смертей от коронавируса.