Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
Официальный представитель иранского правительства Али Рабиэй сообщил в среду, что в Иране может возникнуть вторая волна заболеваний коронавирусной инфекцией.
“К сожалению, некоторые иранцы проигнорировали совет представителей министерства здравоохранения и путешествовали во время (иранских) новогодних праздников. Это может вызвать вторую волну коронавируса”, – сказал Рабиэй.
Он сказал, что из-за такого риска запрещается передвижение между городами.
“Все новые поездки между городами запрещены, нарушители будут наказаны”, – добавил он.
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