В Иране назвали большой ложью заявления о том, что самолет украинских авиалиний был сбит ракетой класса "земля-воздух".

Об этом сообщает американский канал CNN.

Уточняется, что с заявлением о “большой лжи” выступил спикер иранского правительства Али Раби.

“Никто не возьмет на себя ответственность за такую ​​большую ложь, как только станет известно, что претензия была мошеннической”, – сказал он.

Также в Иране назвали заявления о том, что самолет был сбит, “психологической операцией правительства США”. “И те, кто осознанно или неосознанно поддерживают это, только прибавляют страданий семьям погибших, используя их для достижения своих определенных целей”, – сказано в заявлении.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.