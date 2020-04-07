Covid-19 Украина

обновлено 07.04.2020 в 12:02

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06 апреля

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Иран назвал сбитие самолета МАУ «хорошей работой»

Депутат иранского парламента и член комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи заявил, что военные хорошо справились с задачей, сбив украинский самолет МАУ под Тегераном.

Вторник, 7 апреля 2020, 13:02

Об этом сообщает Al Arabia.

“Силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было слишком подозрительным”, – заявил Норузи.

Депутат также сказал, что самолет якобы “не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки”, борт был в Израиле за неделю до атак – и там “его систему безопасности взломали и перехватили управление”.

“На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая то, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц”, – добавил он.

Норузи подчеркнул, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Тегерана.

“Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого досадного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет”, – подчеркнул Пристайко в своем Twitter.

  • 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
  • Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
  • 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
  • 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
  • 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.
Теги: авиакатастрофа, Вадим Пристайко, Иран, самолет МАУ

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