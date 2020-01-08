Иран не передаст Вoeing черный ящик разбившегося самолета

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде.
Он также отметил, что на данный момент неизвестно, в какую страну Иран отправит ящик, чтобы можно было проанализировать его данные.
Стоит отметить, что посольство Украины в Исламской Республике Иран удалило из своего заявления по поводу катастрофы самолета Boeing-737 абзац, в котором в качестве приоритетной версии указывались технические причины.
Так, изначально посольство обнародовало комментарий, в котором указывалось, что версии теракта и ракетной атаки не рассматриваются.
“По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается”, – говорилось в первой версии сообщения.
Впоследствии комментарий исчез с сайта посольства, а спустя некоторое время вновь появился, но уже в видоизмененном виде. В диппредставительстве теперь указывают, что причины катастрофы еще выясняются, а любые заявления по данному поводу являются неофициальными.
Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- Сообщалось, что крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.