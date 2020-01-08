Иран не передаст Вoeing черный ящик разбившегося самолета

Иран не передаст компании Вoeing черный ящик самолета Вoeing 737-800 “Международных авиалиний Украины“, который разбился 8 января.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде.

Он также отметил, что на данный момент неизвестно, в какую страну Иран отправит ящик, чтобы можно было проанализировать его данные.

Стоит отметить, что посольство Украины в Исламской Республике Иран удалило из своего заявления по поводу катастрофы самолета Boeing-737 абзац, в котором в качестве приоритетной версии указывались технические причины.

Так, изначально посольство обнародовало комментарий, в котором указывалось, что версии теракта и ракетной атаки не рассматриваются.

“По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается”, – говорилось в первой версии сообщения.

Впоследствии комментарий исчез с сайта посольства, а спустя некоторое время вновь появился, но уже в видоизмененном виде. В диппредставительстве теперь указывают, что причины катастрофы еще выясняются, а любые заявления по данному поводу являются неофициальными.