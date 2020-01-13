Об этом он рассказал украинской службе BBC.
“Они признают (ответственность. – Ред.) на самом высоком уровне”, – сказал Пристайко.
По словам министра, долгое объяснение по поводу напряженных отношений с США присутствовало на уровне общения с руководителем иранской военной авиации.
“Но что я вижу и что мы признаем – на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и “скорбящим странам”, но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания”, – рассказал он.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета.