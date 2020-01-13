Об этом он рассказал украинской службе BBC.

“Они признают (ответственность. – Ред.) на самом высоком уровне”, – сказал Пристайко.

По словам министра, долгое объяснение по поводу напряженных отношений с США присутствовало на уровне общения с руководителем иранской военной авиации.

“Но что я вижу и что мы признаем – на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и “скорбящим странам”, но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания”, – рассказал он.