Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC.
Министр считает, что в шаге от войны Иран и США были в тот день, когда стало известно об авиаударе, в результате которого погиб лидер иранских военных Касем Сулеймани.
На данный момент отношения между странами остаются такими же напряженными.
“Мы были очень близки к войне”, – заявил Зариф.
Также Зариф рассказал о том, что после того как состоялась ликвидация Сулеймани, Иран получил от госсекретаря США Майка Помпео письмо, которое назвал “крайне неуместным”. По его словам, в письме были “неприкрытые угрозы в адрес Тегерана”.
Какие именно это были угрозы – министр отвечать не стал.
“Пусть он сам расскажет, что было в том письме”, – сказал он.
Также Зариф прокомментировал иранские удары по американской базе в Ираке. Он сказал, что это было предупреждение, напоминание Америке о том, что Иран также способен действовать решительно.
“Нашей целью было продемонстрировать США, что если они будут убивать граждан Ирана, то нанесем удар в ответ”, – подчеркнул Зариф.
В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов. Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
Ранее в Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- После спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси призвала проголосовать за резолюцию, ограничивающую возможности президента Дональда Трампа использовать военную силу против Ирана.
- 10 января Палата представителей Конгресса США ограничила право президента Дональда Трампа проводить какие-либо военные действия против Ирана без предварительного согласования с конгрессменами.