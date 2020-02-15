Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал свою оценку вероятности открытого военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

Министр считает, что в шаге от войны Иран и США были в тот день, когда стало известно об авиаударе, в результате которого погиб лидер иранских военных Касем Сулеймани.

На данный момент отношения между странами остаются такими же напряженными.

“Мы были очень близки к войне”, – заявил Зариф.

Также Зариф рассказал о том, что после того как состоялась ликвидация Сулеймани, Иран получил от госсекретаря США Майка Помпео письмо, которое назвал “крайне неуместным”. По его словам, в письме были “неприкрытые угрозы в адрес Тегерана”.

Какие именно это были угрозы – министр отвечать не стал.

“Пусть он сам расскажет, что было в том письме”, – сказал он.

Также Зариф прокомментировал иранские удары по американской базе в Ираке. Он сказал, что это было предупреждение, напоминание Америке о том, что Иран также способен действовать решительно.

“Нашей целью было продемонстрировать США, что если они будут убивать граждан Ирана, то нанесем удар в ответ”, – подчеркнул Зариф.

В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов. Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.

Ранее в Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.