Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбивании украинского пассажирского самолета в январе 2020 года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сайт иранского ведомства.

Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как “враждебный объект”.

“Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО … вблизи Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты”, – говорится в отчете.