Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сайт иранского ведомства.
Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как “враждебный объект”.
“Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО … вблизи Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты”, – говорится в отчете.
- Ровно год тому назад, 8 января 2020 года, под Тегераном (Иран) был сбит ракетами украинский самолет Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. В связи с этим пять стран выступили с совместным заявлением.
- По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета “Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
- 30 октября правительство Ирана утвердило сумму компенсации в 150 тысяч долларов или ее эквивалент в других валютах для семей каждой жертвы катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”.