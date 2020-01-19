Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA, передает Reuters.
Отмечается, что Иран самостоятельно попытается исследовать черные ящики.
“Мы пытаемся расшифровать черные ящики здесь, в Иране. Иначе — передадим их в Украину или Францию, но пока не приняли решение отправить их в другую страну”, — рассказал директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.
18 января иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что Иран передаст Украине бортовые самописцы с самолета Boeing 737-800 МАУ. Тогда Хасан Резайфар якобы сказал, что в Иране черные ящики не расшифровывать.
Ранее в Офисе Генпрокурора Украины сообщали о сложностях с доступом к доказательствам по делу о крушении самолета МАУ в Иране. Отмечалось, что иранская сторона дала неофициальное согласие на исследование черных ящиков в Украине в лаборатории КПИ (Национального технического университета “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”). В то же время 15 января в нашу страну так и не прилетел иранский эксперт. Именно после его прибытия и проверки условий лаборатории ящики могли передать Украине.
В связи с этим в Офисе Генерального прокурора повторно потребовали от Ирана передать черные ящики.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина требует фиксации в официальном документе признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет Boeing 737.