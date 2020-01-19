Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA, передает Reuters.

Отмечается, что Иран самостоятельно попытается исследовать черные ящики.

“Мы пытаемся расшифровать черные ящики здесь, в Иране. Иначе — передадим их в Украину или Францию, но пока не приняли решение отправить их в другую страну”, — рассказал директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.

18 января иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что Иран передаст Украине бортовые самописцы с самолета Boeing 737-800 МАУ. Тогда Хасан Резайфар якобы сказал, что в Иране черные ящики не расшифровывать.

Ранее в Офисе Генпрокурора Украины сообщали о сложностях с доступом к доказательствам по делу о крушении самолета МАУ в Иране. Отмечалось, что иранская сторона дала неофициальное согласие на исследование черных ящиков в Украине в лаборатории КПИ (Национального технического университета “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”). В то же время 15 января в нашу страну так и не прилетел иранский эксперт. Именно после его прибытия и проверки условий лаборатории ящики могли передать Украине.

В связи с этим в Офисе Генерального прокурора повторно потребовали от Ирана передать черные ящики.