Об этом сообщает агентство Associated Press.
Военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки указал, что отправленный самописец “серьезно поврежден” и для его расшифровки необходимо “сложное техническое оборудование”.
Агентство отмечает, что иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.
Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.
Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил, что Украина будет вынуждена подать иски в международные суды против Ирана, если руководство этой страны не выполнит своих обязательств относительно сбитого у Тегерана пассажирского самолета МАУ.