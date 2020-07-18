Об этом сообщает иранское агентство ILNA.
По словам замминистра иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда, “черные ящики” сбитого самолета были доставлены в Париж вчера в сопровождении сотрудников иранской гражданской авиации и судебных органов.
Он также отметил, что их расшифровка начнется в понедельник, 20 июля.
“В этом деле французское правительство очень хорошо сотрудничало с иранской делегацией, и я хотел бы поблагодарить Францию”, – добавил Бахарванд.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Украина получила от Франции приглашение направить экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.
- Иран выплатит компенсации членам семей иностранных граждан, которые погибли в сбитом самолете украинских авиалиний.