Иран передал Франции "черные ящики" украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года.

Об этом сообщает иранское агентство ILNA.

По словам замминистра иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда, “черные ящики” сбитого самолета были доставлены в Париж вчера в сопровождении сотрудников иранской гражданской авиации и судебных органов.

Он также отметил, что их расшифровка начнется в понедельник, 20 июля.

“В этом деле французское правительство очень хорошо сотрудничало с иранской делегацией, и я хотел бы поблагодарить Францию”, – добавил Бахарванд.