Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал, что Иран согласился передать "черные ящики" сбитого самолета украинских авиалиний.

Об этом посол сообщает на своей странице в Twitter.

Отмечается, что при необходимости в дальнейшем “черные ящики” могут быть переданы Франции для проведения экспертиз.

“Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале: “Иран соглашается направить “черные ящики” до Украины с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза”, – написал Шевченко.