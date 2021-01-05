Иран передал Украине проект отчета о катастрофе самолета МАУ

Об этом в интервью изданию “Обозреватель” сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, проект был получен на прошлой неделе. У Украины есть еще два месяца на его обработку.
“Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Имеем 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и общей справедливости”, — подчеркнул министр.
21 октября стало известно, что в течение недели украинское следствие получит подробную информацию о результатах расследования авиакатастрофы.
В декабре сообщалось, что организация гражданской авиации Ирана сформировала финальный технический отчет о причинах катастрофы и передала его Украине. Однако в МИД заявили, что эта информация не соответствует действительности. В МИД Ирана в ответ заявили, что все же передали окончательный технический отчет в онлайн-формате.
Катастрофа самолета МАУ
8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
В июле во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- 19 октября в Тегеране стартовал второй раунд переговоров о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ.
- По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
- 30 октября правительство Ирана утвердило сумму компенсации в 150 тысяч долларов или ее эквивалент в других валютах для семей каждой жертвы катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”.