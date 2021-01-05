Иран передал Украине проект отчета о катастрофе самолета МАУ

Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета МАУ Boeing 737, которая произошла под Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом в интервью изданию “Обозреватель” сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, проект был получен на прошлой неделе. У Украины есть еще два месяца на его обработку.

“Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Имеем 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и общей справедливости”, — подчеркнул министр.

21 октября стало известно, что в течение недели украинское следствие получит подробную информацию о результатах расследования авиакатастрофы.

В декабре сообщалось, что организация гражданской авиации Ирана сформировала финальный технический отчет о причинах катастрофы и передала его Украине. Однако в МИД заявили, что эта информация не соответствует действительности. В МИД Ирана в ответ заявили, что все же передали окончательный технический отчет в онлайн-формате.

Катастрофа самолета МАУ