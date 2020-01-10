Об этом сообщил глава отдела расследования чрезвычайных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хассан Резаифар, которого цитирует иранское агентство IRNA.
По его словам, “черные ящики” будут вскрыты сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад. Местные власти намерены проверить, можно ли будет восстановить и проанализировать содержащуюся на них информацию.
Резаифар добавил, что украинская сторона дала согласие провести анализ “черных ящиков” сегодня.
Если иранские специалисты обнаружат повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, они готовы обратиться за помощью к Украине, Франции, Канаде или РФ.
Резаифар уточнил, что эти 4 страны объявили о своей готовности загрузить информацию с “черных ящиков”. Но, по его словам, Иран прилагает все усилия, чтобы проанализировать данные, не вывозя “ящики” из страны.
По словам высокопоставленных должностных лиц Организации гражданской авиации Ирана, на получение данных из “черных ящиков” самолета МАУ может уйти до двух месяцев, сообщает телеканал CNN.
“Двенадцать экспертных групп были созданы для расследования катастрофы, и информация должна быть собрана для того, чтобы прийти к окончательному заключению”, – заявил глава организации Али Абедзаде на пресс-конференции в Тегеране.
В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Ирана сообщает, что расследование авиакатастрофы может занять до двух лет.
“Иранский чиновник заявил, что может потребоваться “один или два года”, чтобы завершить расследование крушения украинского авиалайнера над Тегераном… Чиновник также сказал, что расшифровка “черных ящиков”, обнаруженных на месте крушения, может занять один или два месяца”, – отмечается в сообщении агентства.
Тем временем останки жертв авиакатастрофы были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для проведения теста ДНК.
- В ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
- Американский телеканал CNN сообщил, что самолет Boeing 737-800 могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства.
- Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой “земля-воздух”. Аналогичную информацию сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.