"Черные ящики" украинского самолета Boeing-737, который разбился 8 января недалеко от Тегерана, планируется вскрыть сегодня, 10 января.

Об этом сообщил глава отдела расследования чрезвычайных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хассан Резаифар, которого цитирует иранское агентство IRNA.

По его словам, “черные ящики” будут вскрыты сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад. Местные власти намерены проверить, можно ли будет восстановить и проанализировать содержащуюся на них информацию.

Резаифар добавил, что украинская сторона дала согласие провести анализ “черных ящиков” сегодня.

Если иранские специалисты обнаружат повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, они готовы обратиться за помощью к Украине, Франции, Канаде или РФ. Резаифар уточнил, что эти 4 страны объявили о своей готовности загрузить информацию с “черных ящиков”. Но, по его словам, Иран прилагает все усилия, чтобы проанализировать данные, не вывозя “ящики” из страны.

По словам высокопоставленных должностных лиц Организации гражданской авиации Ирана, на получение данных из “черных ящиков” самолета МАУ может уйти до двух месяцев, сообщает телеканал CNN.

“Двенадцать экспертных групп были созданы для расследования катастрофы, и информация должна быть собрана для того, чтобы прийти к окончательному заключению”, – заявил глава организации Али Абедзаде на пресс-конференции в Тегеране.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Ирана сообщает, что расследование авиакатастрофы может занять до двух лет.

“Иранский чиновник заявил, что может потребоваться “один или два года”, чтобы завершить расследование крушения украинского авиалайнера над Тегераном… Чиновник также сказал, что расшифровка “черных ящиков”, обнаруженных на месте крушения, может занять один или два месяца”, – отмечается в сообщении агентства.

Тем временем останки жертв авиакатастрофы были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для проведения теста ДНК.