Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.

“Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, но это займет много времени и имеет различные технические и юридические аспекты. Многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, но на борту находились также граждане Украины”, – сказал Мусави, комментируя переговоры с Украиной.

Он также отметил, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются и подчеркнул, что Иран взял на себя ответственность за авиакатастрофу.