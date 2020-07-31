Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство IRNA.
“Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, но это займет много времени и имеет различные технические и юридические аспекты. Многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, но на борту находились также граждане Украины”, – сказал Мусави, комментируя переговоры с Украиной.
Он также отметил, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются и подчеркнул, что Иран взял на себя ответственность за авиакатастрофу.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- Украинская сторона имеет три варианта действий на случай возможного отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.