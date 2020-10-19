Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает пресс-служба МИД.
При этом во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифы, Енин заявил о необходимости беспристрастного и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.
“Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах”, – подчеркнул он.
Украинский дипломат подробно проинформировал Мохаммада Зарифа о последствиях продолжающейся российской агрессии против Украины, в частности о милитаризации в Азово-Черноморском регионе и притеснениях российской оккупационной администрации против жителей временно оккупированного Крыма.
Фото: МИД
Глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Иранская сторона также заверила, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- Украинская сторона имеет три варианта действий на случай возможного отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.