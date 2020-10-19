Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает пресс-служба МИД.

При этом во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифы, Енин заявил о необходимости беспристрастного и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

“Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах”, – подчеркнул он.

Украинский дипломат подробно проинформировал Мохаммада Зарифа о последствиях продолжающейся российской агрессии против Украины, в частности о милитаризации в Азово-Черноморском регионе и притеснениях российской оккупационной администрации против жителей временно оккупированного Крыма.

Фото: МИД

Глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Иранская сторона также заверила, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.