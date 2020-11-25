Covid-19 Украина

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Иран пообещал компенсацию за сбитый самолет МАУ. Речь может идти о 200 млн евро

Иранские власти подтвердили намерение выплатить компенсацию за сбитый в январе 2020 года самолет "Международных авиалиний Украины" по международным нормам.

Среда, 25 ноября 2020, 20:23

Об этом сообщают #Буквы. 

В среду, 25 ноября, Информационное агентство Исламской Республики, государственное СМИ Ирана, сообщило, что страна компенсирует убытки из-за катастрофы украинского самолета, которая произошла в январе, на основе международных норм и стандартов. Соответствующую информацию подтвердила вице-президент Ирана по юридическим вопросам Лая Джонейди.

Джонейди также отметила, что источник компенсации не может быть “индивидуальным”. Это заявление прозвучало после того, как реформистская газета Shargh обнародовала информацию о намерениях правительства вывести 200 млн евро из Фонда национального развития на выплату компенсации за сбитый самолет, пишет иранское “Радио Свобода”.

Сейчас окончательная сумма компенсации не подтверждена. В феврале сообщалось, что иранская сторона предложила семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе у Тегерана, по 80 тысяч долларов компенсации, но Украина не была согласна на эту сумму.

Катастрофа самолета МАУ

Напомним, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).

16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.

В июле во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

  • 19 октября в Тегеране стартовал второй раунд переговоров о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ.
  • По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
  • 21 октябре стало известно, что в течение недели украинское следствие должно получить подробную информацию о результатах расследования авиакатастрофы.
Теги: Иран, самолет МАУ, компенсация

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