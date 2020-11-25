Иран пообещал компенсацию за сбитый самолет МАУ. Речь может идти о 200 млн евро

Иранские власти подтвердили намерение выплатить компенсацию за сбитый в январе 2020 года самолет "Международных авиалиний Украины" по международным нормам.

Об этом сообщают #Буквы.

В среду, 25 ноября, Информационное агентство Исламской Республики, государственное СМИ Ирана, сообщило, что страна компенсирует убытки из-за катастрофы украинского самолета, которая произошла в январе, на основе международных норм и стандартов. Соответствующую информацию подтвердила вице-президент Ирана по юридическим вопросам Лая Джонейди.

Джонейди также отметила, что источник компенсации не может быть “индивидуальным”. Это заявление прозвучало после того, как реформистская газета Shargh обнародовала информацию о намерениях правительства вывести 200 млн евро из Фонда национального развития на выплату компенсации за сбитый самолет, пишет иранское “Радио Свобода”.

Сейчас окончательная сумма компенсации не подтверждена. В феврале сообщалось, что иранская сторона предложила семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе у Тегерана, по 80 тысяч долларов компенсации, но Украина не была согласна на эту сумму.