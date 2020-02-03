Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам директора по расследованию авиационных происшествий в организации гражданской авиации Ирана Хасана Резаифара, причиной такого решения стало то, что Украина обнародовала секретную аудиозапись разговора диспетчера и пилота другого самолета, который находился в воздухе одновременно с украинским.

Аудиофайл был частью доказательств, которые были предоставлены украинским экспертам в рамках совместного расследования.

“Группа по техническому расследованию крушения украинского самолета странным образом опубликовала секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, который летел одновременно с украинским самолетом”, – сказал Хасан Резаифар.

“Эти действия украинцев привели к тому, что мы прекращаем делиться с ними доказательствами”, – подчеркнул иранский чиновник.

Вчера, 2 февраля, в программе “ТСН.Тиждень” журналисты обнародовали запись разговоров, полученную от спецслужб, на которой слышны голоса диспетчера аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании “Асеман Эйрлайнз”. Так, пилот за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв.

Эта запись дает основания полагать, что иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.

Стоит отметить, что после того, как пилот другого самолета сообщил о ракете и вспышке, диспетчер несколько раз пытался вызвать пилота “Международных авиалиний Украины”, но все было тщетно.

8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.