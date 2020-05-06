Covid-19 Украина

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Иран пригрозил США «сокрушительным ответом» в случае продления оружейного эмбарго

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил США ответными мерами, если будет продлено американское эмбарго на поставки оружия.

Среда, 6 мая 2020, 16:48

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

“Если Америка хочет вернуться к соглашению, она должна отменить все санкции в отношении Тегерана и компенсировать их повторное введение санкций. Иран даст сокрушительный ответ, если эмбарго на поставки оружия в Тегеран будет продлено”, – сказал Рухани.

Иранский лидер пригрозил “сокрушительным ответом”, если Соединенные Штаты продолжат расширение эмбарго на торговлю вооружением с Ираном, которое Организация Объединенных Наций собирается отменить в конце этого года.

В соответствии с соглашением между мировыми державами, Иран обязуется придерживаться ограничений в своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. В частности, речь идет об эмбарго на поставки оружия.

Соединенные Штаты, которые вышли из соглашения в 2018 году, заявляют, что продлят действие эмбарго. Рухани также назвал “глупой ошибкой” решение Вашингтона выйти из ядерной сделки.

Теги: ядерная сделка, Иран, США, санкции против Ирана, ядерная программа

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