Об этом свидетельствуют данные второго отчета о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, сообщает Bloomberg.

В отчете указали, что самолет вылетел из аэропорта Тегерана в 6:12 по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2,4 км. С экранов вторичного наблюдения лайнер исчез в 6:15, а из первичного – в 6:18.

Пролетая над жилым районом, самолет “коснулся земли” в общественном парке. Когда он двигался через сады, футбольное поле и сельхозугодия, то уже разрывался на части.

Также в отчете обозначили, что “черные ящики” самолета – одни из самых передовых в своем классе в мире, но у Ирана нет средств для декодирования. При этом, Франция и США отказались отправлять им необходимое оборудование для расшифровки.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина требует фиксации в официальном документе признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет Boeing 737.