Иранские правоохранители обратились в Интерпол с целью добиться ареста 36 человек, включая президента США Дональда Трамп, которые считаются причастными к убийству верховного главнокомандующего Ирана Кассема Сулеймани.

Об этом сообщает иранское полуофициальное агентство Fars.

Генеральный прокурор Тегерана Али Алкаси Мехр проинформировал, что правоохранители Ирана вычислили 36 человек, которые считаются причастными к убийству верховного главнокомандующего Кассема Сулеймани в январе 2020 года. Среди них — политические и военные чиновники США и других стран, в том числе — президент США Дональд Трамп.

“Судебные чиновники выдали для ордера на их арест, а также “красные карточки” для Интерпола”, — сказал генеральный прокурор Тегерана.

Отметим, в розыскной базе Интерпола “красной карточкой” помечаются лица, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в преступлении, и которых необходимо экстрадировать.

По словам генпрокурора, этим лицам предъявлены обвинения в убийствах и терактах. Возглавляет список Дональд Трамп. Иранские правоохранители намерены начать уголовное преследование американского лидера “как только он уйдет поста президента”.