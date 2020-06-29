Об этом сообщает иранское полуофициальное агентство Fars.
Генеральный прокурор Тегерана Али Алкаси Мехр проинформировал, что правоохранители Ирана вычислили 36 человек, которые считаются причастными к убийству верховного главнокомандующего Кассема Сулеймани в январе 2020 года. Среди них — политические и военные чиновники США и других стран, в том числе — президент США Дональд Трамп.
“Судебные чиновники выдали для ордера на их арест, а также “красные карточки” для Интерпола”, — сказал генеральный прокурор Тегерана.
Отметим, в розыскной базе Интерпола “красной карточкой” помечаются лица, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в преступлении, и которых необходимо экстрадировать.
По словам генпрокурора, этим лицам предъявлены обвинения в убийствах и терактах. Возглавляет список Дональд Трамп. Иранские правоохранители намерены начать уголовное преследование американского лидера “как только он уйдет поста президента”.
- Напомним, 3 января 2020 года в Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
- Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
- 9 июня в Иране приговорили к смертной казни гражданина, который предоставил информацию американским и израильским спецслужбам о местонахождении убитого верховного главнокомандующего Ирана Кассема Сулеймани.