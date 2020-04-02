Об этом пишет американское издание The New York Times.

“Мы всегда говорили, что санкции несправедливы и коронавирус раскрыл миру эту несправедливость”, – заявил министр иностранных дел Джавад Зариф в своем недавнем видеообращении, которое он начал с того, что снял с лица медицинскую маску с помощью синих латексных перчаток.

Он назвал санкции “экономическим терроризмом”.

В Иране утверждают, что экономические санкции США увеличивают смертность в стране на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. В то же время в США считают, что санкции не влияют на гуманитарную ситуацию в стране.

В этом вопросе Иран поддерживают США, Россия, Китай, Генеральный секретарь ООН, также есть союзники в Европейском Союзе и даже в американском Конгрессе, где десятки членов обратились в Администрацию Трампа с предложением приостановить санкции против Ирана на время пандемии коронавируса.

Иран является одним из эпицентров распространения коронавируса, где зарегистрировано более 47 тысяч случаев и более 3 тысяч смертей. При этом, эксперты в сфере здравоохранения утверждают, что реальный ущерб выше в несколько раз.