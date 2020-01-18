Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
Информацию о передаче черных ящиков подтвердил директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.
Если украинским специалистам не удастся расшифровать черные ящики, их перешлют во Францию.
Иранские власти также согласны, чтобы эксперты из Франции, Канады и Соединенных Штатов Америки изучили данные с бортовых самописцев.
“Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся прочесть (данные бортовых самописцев, – ред.) в Киеве. Если эти усилия окажутся безуспешными, черные ящики будут отправлены во Францию”, – заявил Резаифар.
Как отмечает Reuters, накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что Иран должен переслать черные ящики для анализа во Францию. По его словам, Франция – одна из немногих стран, обладающая возможностью прочитать показания бортовых самописцев, так как в результате катастрофы они были сильно повреждены.
Ранее в Офисе Генпрокурора Украины сообщали о сложностях с доступом к доказательствам по делу о крушении самолета МАУ в Иране. Отмечалось, что иранская сторона дала неофициальное согласие на исследование черных ящиков в Украине в лаборатории КПИ (Национального технического университета “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”). В то же время 15 января в нашу страну так и не прилетел иранский эксперт. Именно после его прибытия и проверки условий лаборатории ящики могли передать Украине.
В связи с этим в Офисе Генерального прокурора повторно потребовали от Ирана передать черные ящики.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина требует фиксации в официальном документе признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет Boeing 737.