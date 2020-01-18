Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Информацию о передаче черных ящиков подтвердил директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

Если украинским специалистам не удастся расшифровать черные ящики, их перешлют во Францию.

Иранские власти также согласны, чтобы эксперты из Франции, Канады и Соединенных Штатов Америки изучили данные с бортовых самописцев.

“Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся прочесть (данные бортовых самописцев, – ред.) в Киеве. Если эти усилия окажутся безуспешными, черные ящики будут отправлены во Францию”, – заявил Резаифар.

Как отмечает Reuters, накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что Иран должен переслать черные ящики для анализа во Францию. По его словам, Франция – одна из немногих стран, обладающая возможностью прочитать показания бортовых самописцев, так как в результате катастрофы они были сильно повреждены.

Ранее в Офисе Генпрокурора Украины сообщали о сложностях с доступом к доказательствам по делу о крушении самолета МАУ в Иране. Отмечалось, что иранская сторона дала неофициальное согласие на исследование черных ящиков в Украине в лаборатории КПИ (Национального технического университета “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”). В то же время 15 января в нашу страну так и не прилетел иранский эксперт. Именно после его прибытия и проверки условий лаборатории ящики могли передать Украине.

В связи с этим в Офисе Генерального прокурора повторно потребовали от Ирана передать черные ящики.