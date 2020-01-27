Американские журналисты опубликовали расследование о том, как Иран несколько дней скрывал, что самолет украинских авиалиний был сбит.

Об этом говорится в материале американского издания The Washington Post.

“В течение нескольких дней они (офицеры “Корпуса стражей исламской революции”, – Ред.) отказывались сообщить даже президенту Хасану Рухани, что самолет был сбит”, – говорится в материале.

Уточняется, что признать свою ошибку приказал военным Высший руководитель Ирана Али Хаменеи только через 72 часа после катастрофы.

В материале отмечается, что при подготовке удара по американским базам в Ираке командующий Аэрокосимческими силами “Корпуса стражей исламской революции” генерал Амир Али Гаджиаде безрезультатно просил правительство закрыть воздушное пространство над государством и прекратить все полеты.

По информации журналистов, чиновники боялись закрывать гражданский аэропорт из-за возможной последующей паники. Также они считали присутствие гражданских самолетов сдерживающим фактором против ответного удара США.

Сообщается, что иранский офицер сбил украинский самолет, потому что получил ложное сообщение о приближении американских ракет, но не услышал последующее опровержение. При этом военный запрашивал разрешение открыть огонь по самолету, однако не смог связаться с командованием, поскольку сеть связи была перегружена или дала сбоей.

После сбития самолета генерал Гаджиаде доложил правителсьству о высокой вероятности того, что сбит был свой (иранский) самолет.

Во время прибытия генерала Гаджизаде в Тегеран на следующий день после сбития самолета трое главных военных командира страны: генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий армией, генерал-майор Мохаммад Багери и генерал-майор Хоссейн Салами, главнокомандующий Революционной гвардии знали о том, что украинский самолет был сбит.

“Военачальники создали секретный следственный комитет, созданный из гвардейских аэрокосмических сил, из ПВО армии, а также из разведки и киберэкспертов. Комитет и офицеры, участвовавшие в стрельбе, были изолированы и получили приказ ни с кем не разговаривать. Свидетелей – офицера, который нажал на курок, его начальников и всех вовлеченных – допрашивали часами. Группа также расследовала возможность того, что Соединенные Штаты или Израиль могли взломать систему обороны Ирана или заклинить эфир”, – сказано в материале.

Ночью в среду военным комитетом было принято решение, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки. При этом Верховный лидер Ирана Аль Хаменеи был проинформирован, а президент и другие избранные чиновники до сих пор не знали о причине случившегося.

Высшее военное командование спорило между собой, следует ли раскрывать информацию о том, что самолет был сбит, до изъятия “черных ящиков”. Процесс расшифровки ящиков вероятно мог занять несколько месяцев. Военные боялись, что признание могло бы вызвать в стране новую волну внутренних антиправительственных протестов.

В среду вечером спикер Объединенных военных сил Ирана заявил в официальных медиа, что информация о сбитии самолета является “абсолютной ложью”.

В четверг в Иран начали прибывать первые украинские расследователи, а западные правительства официально заявили, что самолет был сбит. При этом иранское правительство на всех уровнях продолжало отрицать правду. В это время президент страны Аль-Рухани неоднократно звонил военным командирам, но они не отвечали. В пятницу утром правительство снова выдало официальное заявление, где назвало ложью информацию о том, что самолет был сбит. Уже через несколько часов после этого высшее военное командование на приватной встрече сообщило президенту Рухани, что это является правдой. По информации журналистов, президент был зол и ошеломлен. Он потребовал, чтобы страна немедленно признала чудовищную ошибку и приняла последствия. “Военное командование спорило, что признание может дестабилизировать страну. Рухани пригрозил своей отставкой. Член внутреннего круга аятоллы Хаменеи (Верховного руководителя Ирана – Ред.), который присутствовал на встрече, проинформировал Верховного лидера. Аятолла приказал правительству готовить публичное заявление с признанием того, что случилось”, – говорится в материале. Только в субботу утром, спустя трое суток после авиакатастрофы, Иран опубликовал заявление с признанием, что самолет был сбит из-за “человеческой ошибки”. “На этом внутренние разногласия в высших кругах Ирана не закончились. Командование “Корпуса стражей исламской революции” хотело ограничиться на наказании исполнителей, Рухани потребовал широкого расследования целой цепи круговой поруки среди командования, его спикер и адвокаты хотели узнать, почему президент не был немедленно проинфомирован”, – сказано в материале. Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина требует фиксации в официальном документе признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет Boeing 737.