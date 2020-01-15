Об этом заявила на заседании парламентского комитета по национальной безопасности представитель Офиса Генпрокурора Украины Полина Чиж, сообщают #Буквы.
По ее словам, с момента катастрофы украинская сторона отправила несколько запросов, но не получила на них ответы.
В первую очередь Украина просила допустить своих экспертов к работе на месте катастрофы, участию в сборе доказательств. Также был направлен запрос об участии в международной следственной группе.
“На сегодняшний день нам не предоставили ответ”, – отметила Чиж.
Она уточнила, что иранская сторона дала неофициальное согласие на исследование черных ящиков в Украине в лаборатории КПИ. Но 15 января в нашу страну так и не прилетел иранский эксперт. Именно после его прибытия и проверки условий лаборатории ящики могли передать Украине.
“Когда иранская сторона сказала, что ящики настолько повреждены, что не могут быть исследованы в Иране, было принято решение перевезти их в другую страну. Было принято решение, что в Украине есть такая лаборатория. Это Киевский политехнический институт. 15 числа должен был прибыть иранский эксперт, который бы осмотрел эту лабораторию, дал бы согласие, вернулся бы в Иран, забрал ящики и вновь приехал в Украину для участия в их исследовании совместно с нашими экспертами. Вчера нами была получена информация, что иранская сторона не передает Украине черные ящики“, – подчеркнула Чиж.
По ее словам, эта информация пока не может быть ни подтверждена, ни опровергнута. В Офисе Генпрокурора подготовили второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить доступ к черным ящикам.
Чиж добавила, что Киев просил предоставить доступ украинским экспертам к некоторым доказательствам – к частям самолета, пассажирским сидениям и другим вещам, но ответ пока также не получен.
Заместитель генпрокурора Виктор Трепак также подтвердил, что иранская сторона осложняет доступ к материалам расследования.
“Кто причастен (к крушению самолета, – ред.) и что нам известно? Без анализа черных ящиков, без доступа наших следователей к материалам производства, к месту событий, дать этот ответ нам будет очень сложно. Нами подготовлены ходатайства в рамках международно-правовой помощи, мы просим, чтобы нас допустили, мы обратились к нашим партнерам-иностранцам. Но без решения государства, в котором это преступление было совершено, нам без их помощи этого сделать не удастся… Сегодня решения о передаче нам этих материалов еще нет”, – заявил он.
По словам Трепака, сейчас решается вопрос о создании международной следственной группы для участия в расследовании совместно с иностранными партнерами.
Он уточнил, что сейчас уже идентифицированы 4 тела погибших украинцев. Процесс продолжается и должен закончиться 19 – 20 января.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
- В Иране арестовали нескольких людей, причастных к крушению украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ под Тегераном.