Правительство Ирана хочет, чтобы США полностью отменили все санкции против страны. Также иранские власти отвергают любое "пошаговое" смягчения ограничений.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран против любого постепенного смягчения санкций.

“Ни один пошаговый план не рассматривается. Окончательной политикой Исламской Республики Ирана является отмена всех санкций США”, – заявил Хатибзаде.

Напомним, что представители США и Ирана на следующей неделе проведут переговоры через посредников в Вене. Целью переговоров в столице Австрии является достижение согласия в течение двух месяцев.

Стороны планируют договориться об отмене американских экономических санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы затруднить разработку ядерного оружия.

Бывший президент США Дональд Трамп вышел из ядерного пакта в 2018 году и ввел санкции против Ирана, что побудило Тегеран нарушить некоторые ядерные ограничения сделки.

Преемник Трампа Джо Байден хочет возродить договоренность, но Вашингтон и Тегеран не могут решить, кто должен сделать первый шаг.

Иран, Китай, Россия, Франция, Германия и Великобритания – все стороны сделки 2015 года – провели в пятницу виртуальные переговоры для обсуждения возможного возвращения Соединенных Штатов к соглашению.