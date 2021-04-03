Об этом сообщает международное агентство Reuters.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран против любого постепенного смягчения санкций.
“Ни один пошаговый план не рассматривается. Окончательной политикой Исламской Республики Ирана является отмена всех санкций США”, – заявил Хатибзаде.
Напомним, что представители США и Ирана на следующей неделе проведут переговоры через посредников в Вене. Целью переговоров в столице Австрии является достижение согласия в течение двух месяцев.
Стороны планируют договориться об отмене американских экономических санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы затруднить разработку ядерного оружия.
Бывший президент США Дональд Трамп вышел из ядерного пакта в 2018 году и ввел санкции против Ирана, что побудило Тегеран нарушить некоторые ядерные ограничения сделки.
Преемник Трампа Джо Байден хочет возродить договоренность, но Вашингтон и Тегеран не могут решить, кто должен сделать первый шаг.
Иран, Китай, Россия, Франция, Германия и Великобритания – все стороны сделки 2015 года – провели в пятницу виртуальные переговоры для обсуждения возможного возвращения Соединенных Штатов к соглашению.
- Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал лидеров РФ, Китая, Германии и Франции заключить новое соглашение по урегулированию ядерной программы Ирана.
- Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что государство готово вернуться к соблюдению всех пунктов ядерной сделки 2015 года при условии снятия международных санкций.
- Трамп заявлял, что Иран согласится на ядерное соглашение в случае его переизбрания.