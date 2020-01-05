Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Уточняется, что в Тегеране в министерство иностранных дел был вызван посол Швейцарии Маркус Лейтнер, поскольку Швейцария представляет в Иране интересы США.

“Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест в связи с угрозами, которые представляют собой нарушение норм международного права”, – сказано в сообщении.

При этом дипломат отметил, что Иран ответит на любые действия или угрозы, которые касаются территориальной целостности и национальной безопасности страны.

Также в Иране подчеркивают, что угрозы по отношению к культурным объектам страны являются военным преступлением, поскольку ранее Трамп заявил, что “некоторые выбранные объекты – очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры”.